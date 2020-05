A espera acabou. A nova temporada de Outlander já está disponível para streaming.

Na quarta parte, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) tentam construir uma vida juntos no interior da Carolina do Norte. Ao longo do caminho, eles encontram o pirata e contrabandista Stephen Bonnet (Ed Speleers), que volta para assombrar a família Fraser.

Confira o trailer: