Os 10 melhores filmes que estão prestes a chegar na Netflix

Você está procurando um bom filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções que em breve estarão disponíveis na plataforma de streaming.

Desejo de Matar

10 de maio. Depois de ter a mulher e a filha brutalmente atacadas por criminosos, o cirurgião Paul Kersey decide fazer justiça com as próprias mãos. Com Bruce Willis.

A Missy Errada

13 de maio. Tim acha que convidou a garota dos sonhos para uma temporada no Havaí. O problema é que, sem querer, chamou a menina errada.

A Noite É Delas

15 de maio. Cinco amigas da faculdade se reencontram para um fim de semana com bebidas, sol e luxúria, mas um incidente faz com que a despedida de solteira tome outro rumo.

Despedida em Grande Estilo

17 de maio. Depois de perder a aposentadoria em um golpe, três amigos resolvem roubar um banco. O problema vai ser escapar do FBI. Com Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin.

Um Crime para Dois

22 de maio. À beira da separação, um casal é suspeito de assassinato. É melhor eles correrem para descobrir o verdadeiro culpado e se safar da acusação.

Filhos da Esperança

22 de maio. Em um futuro obscuro onde os humanos não podem mais se reproduzir, uma mulher misteriosamente engravida e um burocrata luta para protegê-la.

Inimigos Públicos

22 de maio. À sombra da Grande Depressão mentes criminosas estão florescendo e cabe a J. Edgar Hoover e o FBI cortar o mal pela raiz.

Miami Vice

22 de maio. Na tentativa de identificar o grupo responsável por recentes assassinatos em série, Tubbs e Crockett trabalham disfarçados com um traficante do sul da Flórida.

Psicose

22 de maio. Depois de roubar um monte de dinheiro e fugir em busca de uma vida nova, uma funcionária de uma imobiliária acaba se refugiando no sinistro Hotel Bates neste clássico de 1960.

A Morte Te Dá Parabéns

23 de maio. A estudante universitária Tree Gelbman maltrata as pessoas e não parece estar muito disposta a atender as ligações do pai no seu aniversário. No fim do mesmo dia, no entanto, ela é brutalmente assassinada por um mascarado. Acontece que ela sobrevive, ou melhor, acorda no mesmo e fatídico dia, em uma espécie de looping macabro que termina sempre com a morte da garota. Reviver este dia dá a Tree a chance de investigar quem é o seu assassino.