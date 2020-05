Netflix: 3 grandes filmes com Itziar Ituño, a Lisboa de 'La Casa De Papel'

A atriz espanhola Itziar Ituño Martínez fez sucesso e conquistou muitos fãs após viver Raquel, também conhecida como Lisboa em “La Casa De Papel”. No entanto, além de se dedicar a carreira musical e as séries, ela também possui diversos filmes no currículo.

Confira três produções que estão disponíveis na Netflix:

Flores

Tres vidas mudam para sempre quando uma mulher recebe um misterioso buque de flores que reaviva as lembranças de um amor perdido.

O Silêncio da Cidade Branca

Um detetive volta à ativa para investigar dois assassinatos que imitam crimes cujo suposto autor que está prestes a sair da prisão.

Errementari: O Ferreiro e o Diabo

Ele vendeu a alma ao diabo, mas o demônio é quem correrá o risco de sair perdendo neste negócio.