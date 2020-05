Luiza Tomé lamenta morte de prima médica pelo novo coronavírus

View this post on Instagram

Minha amada prima-irmã , Glaucia Coutinho Teixeira, médica, mãe e filha da minha tia Franci do meu ♥️. Deixo aqui meu adeus a você e lembrarei sempre do seu sorriso, ternura e voz mansa. As saudades serão eternas mas sei que está com Deus ,com seu pai e irmão que já moram no céu . 🌹🌹🌹🌹Para sempre te levarei no meu coração , e ficarei orando por minha tia que fica na terra e sofrendo a morte do segundo filho, mulher forte minha tia, Deus a abençoe e ela segure firme mais esse golpe da vida. ADEUS , 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #gripezinha #covid19 saindo pelo mundo e destruindo lares. Deus tenha piedade de nós .🙌🏻