Kelly Key é diagnosticada com câncer

A cantora Kelly Key revelou em seu storie no Instagram que foi diagnosticada com câncer de pele no fim do ano passado em Portugal.

Ela explicou que realizou um procedimento para retirar uma pinta e que agora deve continuar fazendo outros procedimentos.

"Hoje [dia 12] vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior. Deixo vocês avisados que vou ter um curativo maior", afirmou.

As pintas da cantora estão localizadas no pescoço, no colo e nas costas. "Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam se informar sobre isso", finalizou.