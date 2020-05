Grupo Bandeirantes mantém canais fechados liberados em operadoras

O BandNews TV permanecerá com o sinal aberto nas principais operadoras de TV do país até o dia 31. O canal mantém a transmissão ao vivo pelo site bandnewstv.band.uol.com.br/aovivo. Também até essa data o Smithsonian Channel, canal 590 Claro, vai estender a liberação do sinal para os assinantes da operadora, independentemente do pacote contratado.

Além disso, todos os canais por assinatura do Grupo Bandeirantes vão ficar com o sinal aberto em operadoras parceiras da Associação NEO até o fim do mês. Os assinantes poderão assistir à programação do BandNews, Arte 1, BandSports e Terraviva.

Destaques na Band

Entre os destaques da programação do grupo nos próximos dias, o Jornal da Band leva ao ar uma série especial de reportagens sobre a mais longa guerra americana. “Afeganistão – 20 Anos no Inferno”, será exibida entre esta terça (12) e quinta-feira (14), a partir das 19h20. O repórter Yan Boechat mostra como está o país depois da assinatura do acordo entre EUA e Afeganistão.

Outra novidade é que o Jogo Aberto (seg. a sex., 11h-13h), apresentado por Renata Fan e Denílson, que estreou novo cenário produzido com materiais de reúso. O conceito sustentável mostra a preocupação da Band com o meio ambiente. Entre as inovações, o estúdio agora conta com um telão maior do que o antigo e nova paleta de cores, em azul claro, branco, cinza, design em formas geométricas e elementos metálicos.

YouTube da Band

Enquanto isso, no YouTube, o pedido dos fãs foi atendido e a primeira temporada de “Pesadelo na Cozinha”, reality de gastronomia comandado pelo chef Erick Jaquin, está disponível no canal @pesadelonacozinhaband. Todos os 13 episódios já podem ser conferidos na íntegra. A iniciativa é um projeto da Vibra, empresa digital do Grupo Bandeirantes.