Felipe Neto é convidado do Roda Viva na próxima segunda-feira

Seguindo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o programa Roda Viva já tem convidado para a próxima segunda-feira (18): o youtuber e empresário Felipe Neto.

O tradicional programa de entrevistas da TV Cultura vai ao ar às 22 horas, e é transmitido também nas redes sociais e pelo canal oficial do YouTube da emissora.

Após um início mais humorístico, criticando aspectos da cultura popular e "modinhas" dos anos 2000, Felipe Neto passou por uma transição mais politizada. Hoje, é figurinha carimbada no Twitter, tecendo críticas ferrenhas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, a outras celebridades, e comentando acontecimentos das redes sociais.

Bom galera, é isso… Após bastante tempo afastado das entrevistas, topei participar do #RodaViva da próxima segunda-feira. Será ao vivo, na @TVCultura e no canal do Youtube da emissora, a partir das 22h (já bota um alarme). Espero conseguir manter a serenidade, pq tá difícil. pic.twitter.com/VjDWAHHVJE — Felipe Neto (@felipeneto) May 12, 2020

Além de influente youtuber, o carioca também mantém empresa que gerencia canais de outras personalidades. Mais recentemente, fechou parceria com a advogada Gabriela Prioli, que, após grande exposição no canal CNN Brasil, lançou suas próprias produções no YouTube.

A participação do influencer no Roda Viva foi divulgada pela apresentadora Vera Magalhães e pelo próprio entrevistado. O programa vai ao ar na segunda-feira (18), às 22h.