Bono Vox lista as 60 canções que marcaram seus 60 anos de vida

Bono escolheu as 60 canções que salvaram a sua vida. O cantor irlandês do U2 montou a lista no dia de seu aniversário, domingo, 10, quando completou 60 anos. "Aquelas que eu não poderia ter vivido sem, aquelas que me levaram de zero a 60, por meio de todos os arranhões, todo tipo de incômodo, do sério ao bobo… e a alegria, principalmente a alegria", escreveu.

A escolha traz muitos nomes da nova geração, como a cantora Billie Eilish e o rapper Kendrik Lamar, e vale para entender um pouco das influências do próprio U2. Ao contrário dos grandes astros do rock and roll e do pop norte-americanos, descobre-se, por exemplo, que os ouvidos de Bono, apesar de ter gravado com BB King no álbum Rattle and Hum, de 1998, ficou longe do blues.

Há faixas das quais ele mesmo participa, como a primeira, Misere, com o tenor Luciano Pavarotti e o roqueiro italiano Zucchero, e XXX, que gravou com Lamar, e ao menos três das bandas punk que marcaram o som do U2 em sua origem, Sex Pistols, Ramones e The Clash, mas os Beatles são lembrados apenas em sua fase mais ingênua, com I Want to Hold Your Hand, de 1963.

Apesar de ser da terra de Rory Gallagher, um dos maiores guitarristas de rock e blues do mundo, nenhum guitarrista entra na lista de Bono. Nada de Clapton, Santana ou do próprio Gallagher. Por alguma razão que não deixa de ser curiosa, Bono cita todo o panteão pop dos anos 80/90, com Madonna, Elton John, Prince e Bee Gees, mas deixa Michael Jackson de fora.

Apesar de fazer a lista um dia depois da morte de Little Richard, não há nem dele nem James Brown nem de Chuck Berry e nem qualquer outro nome da fundamental música negra norte-americana. Nada era obrigatório, a lista é pessoal, mas que fala por si, fala.

Veja a lista de Bono: