Príncipe Harry reaparece em um vídeo emocionante nas redes sociais

O príncipe Harry reapareceu para compartilhar uma mensagem emocional. O duque de Sussex falou sobre as complicações que sofreu nos últimos meses e como elas afetaram todos.

Desde 31 de março deste ano, Meghan Markle e o príncipe Harry abandonaram seus deveres reais e se mudaram, primeiro para o Canadá e depois para Los Angeles, onde vivem atualmente, em uma mansão.

Recentemente, Meghan Markle e príncipe Harry colaboraram em alguns projetos com a popular plataforma de entretenimento Netflix, Meghan com o documentário da Disney "Elephant" e Harry com um capítulo de aniversário de "Thomas and Friends".

Além disso, o príncipe Harry não havia se mostrado publicamente, no entanto, ele compartilhou um vídeo no qual envia uma mensagem sobre a data em que os Jogos Invictus aconteceriam na cidade de Haia, nos Países. Baixo.

O príncipe Harry anunciou o cancelamento dos Jogos Invictus desde março, no entanto, ele acredita que é importante reconhecer o trabalho e o treinamento de todos os participantes, então decidiu iniciar uma mensagem de inspiração e esperança.

A mensagem foi recebida com alegria, revelando o lado humano do príncipe. Os Jogos Invictus são jogos poliesportivos, organizados por Harry, nos quais participa sua associação de veteranos.

Os esportes incluídos nesses jogos são basquete em cadeira de rodas, vôlei, remo, entre outros, e são realizados anualmente desde a sua fundação em 2014.

Marking what would have been the Opening Ceremony for the @InvictusGamesNL, our Patron The Duke of Sussex shares his best wishes to supporters and competitors, and outlines plans this week to bring The Hague home to you: pic.twitter.com/HLRnzCk9cu

— Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) May 9, 2020