Netflix: mais de 30 títulos chegam ao catálogo nesta semana; veja a lista

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponíveis a partir de segunda-feira (11)

Bordertown (3ª temporada)

Condenados pela Mídia (1° temporada)

Ingrid Goes West

Maior Viagem — Uma Aventura Psicodélica

Outlander (4ª temporada)

Disponíveis a partir de terça-feira (12)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo – Episódio interativo

Vera — Contos Incríveis (1° temporada)

Disponíveis a partir de quarta-feira (13)

A Missy Errada

Gotham (5ª temporada)

Disponíveis a partir de quinta-feira (14)

The Delivery Boy

Traços de Vingança

Disponíveis a partir de sexta-feira (15)

A Noite É Delas

Recursos Desumanos (1° temporada)

White Lines (1° temporada)

She-Ra e as Princesas do Poder (5ª temporada)

O Esquadrão dos Monstros

Human Nature

Mágica para a Humanidade (3ª temporada)

Mystify — Michael Hutchence

Parasyte — The Maxim

Sempre o Diabo

Sleepless Society — Dois Travesseiros e uma Alma Perdida

Strangers From Hell

Te Quiero, Imbécil

Um Mágico Nada Incrível (1° temporada)

Disponíveis a partir de sábado (16)

The 100 (6ª temporada)