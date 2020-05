Jurados e apresentadora do MasterChef Brasil irão se desafiar em conteúdo digital exclusivo

Além de matar as saudades do maior talent show de culinária do país assistindo à reapresentação da primeira temporada de MasterChef Profissionais na tela da Band toda terça-feira, às 22h45, os fãs do programa poderão conferir uma novidade a partir da próxima semana.

Nesse período de isolamento social, o MasterChef Brasil apresenta um conteúdo inédito e multiplataforma que promete deixar as noites do público ainda mais saborosas. Apresentado por Ana Paula Padrão, o Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs será uma disputa entre os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin e a apresentadora. A iniciativa é um projeto Vibra, empresa digital do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a Endemol Shine Brasil.

Em cada uma das quatro lives que acontecerão no Youtube do MasterChef Brasil, sempre às quartas-feiras 21h, um deles será desafiado a criar uma receita. A estreia será no dia 13 de maio. Os demais episódios serão exibidos nos dias 20 e 27 de maio e 3 de junho no mesmo horário. Na primeira edição do Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs, Ana Paula Padrão desafiará um dos chefs.

Antes da live, o desafiado será surpreendido com uma Caixa Misteriosa, cheia de ingredientes escolhidos pelo desafiante. O objetivo da disputa é inspirar a audiência com criatividade para criar pratos diferentes com os mesmos ingredientes.

O resultado dos desafios será comentado ao vivo no YouTube do MasteChef Brasil, onde os chefs e Ana Paula Padrão discutem – cada um de sua casa – as receitas e conversam sobre gastronomia e boas soluções na cozinha em tempos de isolamento social. A cada semana a competição começa de novo, agora puxada por outro desafiante, que conta até o final da transmissão ao vivo que uma nova Caixa Misteriosa chegará na casa de um de seus colegas de programa.

“É um movimento importante no cenário de crescimento da audiência, em que anunciantes e o público buscam conteúdo de qualidade e confiável, marcas reconhecidas da Band. Com a Vibra entregamos cada vez mais soluções 360 para conteúdos de TV e rádio. Além do espectador da TV acompanhar nesse momento a reexibição da primeira temporada, poderá também interagir diretamente com o elenco do MasterChef Brasil no novo formato exclusivo para as plataformas digitais", diz Allen Chahad, Head de Conteúdo da Vibra.

“Neste momento tão delicado, o entretenimento tornou-se ainda mais essencial por levar ao público mensagens positivas, de bem-estar, e que cativam a audiência. Na Endemol Shine Brasil, nosso time sempre acreditou na sinergia de todas as pontas – televisão, digital, branded content e licenciamento de produtos – e é essa experiência completa que buscamos oferecer com o MasterChef Brasil, um formato que dialoga com todas as faixas etárias e para toda a famíli.”, explica Izabela Ianelli, Head of Digital da Endemol Shine Brasil.