7 filmes com atrizes de 'Grey’s Anatomy' na Netflix

As atrizes de “Grey’s Anatomy” acumulam muitos filmes no currículo. Confira as produções que estão disponíveis na Netflix:

Catfight – Sandra Oh (Cristina)

A rivalidade de duas mulheres que foram muito amigas na faculdade sai do controle após um encontro em uma festa. Uma é artista e luta para se sustentar, descobrindo que a outra se tornou uma dona de casa rica. As duas demonstram opiniões radicalmente opostas sobre tudo, o que leva a uma briga gigantesca, que as transforma em amargas rivais.

Não é mais um besteirol americano – Chyler Leigh (Lexie)

Janey Briggs é uma garota que estuda na John Hughes High School e não tem muitos amigos. No entanto, tudo muda quando Jake Wyler faz uma aposta com seus colegas, de que poderá transformar Janey na rainha do baile de formatura.

Pulando a Vassoura – Loretta Devine (Adele)

Nesta comedia, duas famílias entram em conlito quando a enobe família da noiva se junta a família operário do noivo para seu casamento.

Ligeiramente Grávidos – Katherine Heigl (Izzie)

Alison engravida em uma noite de sexo casual e agora precisará se relacionar com o sujeito irresponsável que é pai da criança.

A Verdade Nua e Crua – Katherine Heigl (Izzie)

Abby Richter é produtora de um programa de TV matinal que sempre teve problemas quando o assunto envolve sua vida romântica. Ela se envolve numa série de jogos com Mike Alexander, que tenta provar suas teorias sobre relacionamentos e ajudá-la a conquistar um amor.

Papai Bate um Bolão – Kate Walsh (Addison)

Quando Phil aceita ser treinador do time de futebol do seu filho, isso o coloca contra seu pai, o competitivo treinador do outro filme.

Realityhigh – Kate Walsh (Addison)

Uma jovem nerd finalmente consegue chamar a atenção do seu paquera, mas infelizmente, a ex dele é uma celebridade das redes sociais.