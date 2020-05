A série espanhola que se igualou a 'La Casa De Papel' e já foi finalizada

Depois do fenômeno “La Casa De Papel”, as séries espanholas entraram em destaque. No entanto, uma produção de drama já finalizada surpreendeu ao se igualar aos 8,4 no IMDb do sucesso na Netflix.

Se trata de “El Tiempo Entre Costuras”, uma série que também foi produzida para o canal Antena 3 e conta com a participação da atriz Alba Flores, conhecida em “La Casa De Papel” pela icônica Nairóbi.

A trama nos conta a vida Sira Quiroga (Adriana Ugarte), uma jovem costureira que deixou Madri antes do golpe de estado de 1936 com um homem que ela mal conhece rumo ao Marrocos.

Após seu parceiro ser muito diferente do que ela esperava e sua vida se dificultar, Sira começa a usar suas habilidades trabalhando com alta costura para as esposas dos nazistas do local e acaba entrando em uma trama de espionagem.

Confira o trailer: