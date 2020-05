Reúna família em frente à TV e se prepare para lives que vão agitar o Dia das Mães

Domingão, o almoço quase saindo, a bebida na temperatura certa e a família reunida – em casa, claro – para mais um Dia das Mães que, desta vez, será comemorado um pouquinho diferente: em quarentena. Que tal curtir um show para deixar a data ainda mais especial? Em alta durante o período de isolamento social, as populares transmissões ao vivo de artistas de diversos gêneros não poderiam ficar de fora logo no Dia das Mães.

O Metro Jornal preparou uma seleção de algumas que vão rolar.

A primeira do dia fica por conta da cantora Maria Rita, às 11h, no canal oficial dela no Youtube. Logo depois, às 13h, é a vez de um dos maiores nomes do samba: Zeca Pagodinho, também no seu canal do YouTube. Inicialmente, o cantor afirmou que não participaria das lives, mas a pedido de fãs resolveu entrar na onda por causa do Dia das Mães.

A partir das 15h, o romance está no ar com Roberto Carlos. Será a segunda live do cantor desde o início da quarentena, desta vez como homenagem às mães brasileiras. A apresentação será exibida no canal oficial do artista no YouTube e na TV Globo.

Clássicos da extensa discografia do Rei marcarão presença, como “Detalhes” e “Lady Laura”. Às 15h45, na Band e no Youtube, o cantor sertanejo Daniel também vai deixar o Dia das Mães um pouco mais caloroso apesar da distância. Com certeza a apresentação será recheada de canções de amor.

Band FM e Nativa FM também transmitem. E não acaba por aí. O dia só estará completo depois que Ivete Sangalo agitar os sofás pelo Brasil com seu axé. A cantora inicia a live às 18h, em sua página oficial no YouTube. No mesmo horário, a cantora Simone também fará uma live no canal Arte 1.