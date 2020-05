Prepare o lencinho: Documentário da Netflix revela segredo guardado por casal por mais de 60 anos

Não existe nada mais do normal do que casais guardando segredos entre si. No entanto, um documentário da Netflix revelou uma história de amor emocionante que duas pessoas esconderam por mais de ssessenta anos.

O documentário "A Secret Love", conta a vida de Terry Donahue e Pat Henschel, duas mulheres que estão eram um casal há quase setenta anos, mas que se apresentavam como amigas para a sua família e "primas" para outras pessoas.

Reprodução / Netflix

Ao decidir revelar a verdade a seus parentes, as duas idosas contam a trajetória do seu romance, os obstáculos e a desigualdade que temeram devido sua sexualidade.

Além de recordar as memórias encantadoras e difíceis, Pat e Terry também revelam os dilemas e dramas da velhice.

Confira o trailer: