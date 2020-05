O filme da Netflix recomendado para quem está do lado da Resistência em 'La Casa De Papel'

A série espanhola “La Casa De Papel” causou furor com o grupo de “Resistência” criado pelo Professor. No entanto, essas “organizações” existiram em todas as guerras e revoluções.

Pensando nisso, o filme holandês “O Banqueiro da Resistência”, disponibilizado na Netflix, é uma boa pedida para quem apoia este lado.

Reprodução / Divulgação

Ambientada durante a ocupação nazista em Amsterdam, a trama mostra a decisão arriscada dos irmãos banqueiros Walraven e Gijs van Hall, que decidem ajudar a financiar a resistência holandesa a partir de um banco clandestino.

Confira o trailer desta história baseada em fatos reais: