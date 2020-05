A nova casa do Príncipe Harry e Meghan Markle: uma mansão em Beverly Hills

A nova casa do Príncipe Harry e Meghan Markle está localizada no topo de uma colina na exclusiva área de Beverly Ridge Estates.

É uma área ultra luxuosa de Beverly Hills, e segundo o Daily Mail, pertence ao magnata de Hollywood Tyler Perry.

A mansão conta com vila em estilo toscano que tem oito quartos, doze banheiros e um grande terreno com piscina, de onde você pode ver as vistas deslumbrantes da cidade. Avaliada em mais de 16 milhões de euros, está sendo alugada pelos Sussexes.