A Nintendo divulgou nesta semana seu boletim para investidores com os resultados financeiros do último trimestre. Com isso, a empresa atualizou o número de cópias vendidas de seus jogos exclusivos para o Switch (até o dia 31 de março).

“Mario Kart 8 Deluxe” (2017), título de corrida aclamado por público e crítica, segue em primeiro lugar, com 24,77 milhões de cópias vendidas. O título ultrapassou as vendas de “Mario Kart DS” (2005) e agora é o segundo mais rentável da franquia, perdendo apenas para “Mario Kart Wii” (2008).

Nintendo Switch ultrapassa 55 milhões de unidades vendidas; veja principais jogos Único grande lançamento da empresa em 2020, "Animal Crossing: New Horizons" move 13,41 milhões de cópias em seis semanas

Em seguida para o Nintendo Switch estão “Super Smash Bros. Ultimate” (2018), com 18,84 milhões de cópias vendidas, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (2017) e “Super Mario Odyssey” (2017), com 17,41 milhões de cópias cada. A geração atual de Pokémon, com “Sword & Shield” (2019), está logo atrás, com 17,37 milhões de cópias.

Único grande lançamento de 2020, “Animal Crossing: New Horizons” superou sucessos de vendas como “Splatoon 2” (2017) e Super Mario Party (2018), atingindo 11,77 milhões de cópias vendidas em apenas 11 dias. Considerando as seis primeiras semanas, foram 13,41 milhões.

O Metro Jornal lista abaixo todos os jogos exclusivos mais vendidos no Nintendo Switch, para quem procura um título novo para explorar na plataforma. Confira!

Os jogos exclusivos da Nintendo mais vendidos no Switch*

Mario Kart 8 Deluxe (2017) – 24,77 milhões Super Smash Bros. Ultimate (2018) – 18,84 milhões The Legend of Zelda: Breath of The Wild (2017) – 17,41 milhões Super Mario Odyssey (2017) – 17,41 milhões Pokémon Sword/Pokémon Shield (2019) – 17,37 milhões Animal Crossing: New Horizons (2020) – 11,77 milhões Splatoon 2 (2017) – 10,13 milhões Super Mario Party (2018) – 10,1 milhões New Super Mario Bros U. Deluxe (2019) – 6,6 milhões Luigi’s Mansion 3 (2019) – 6,33 milhões Super Mario Maker 2 (2019) – 5,48 milhões The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019) – 4,38 milhões Fire Emblem: Three Houses (2019) – 2,87 milhões Ring Fit Adventure (2019) – 2,73 milhões Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (2020) – 1,26 milhão Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (2019) – 1,08 milhão Astral Chain (2019) – 1,08 milhão

*até 31 de março de 2020