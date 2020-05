Netflix: 8 séries dignas de maratona no 'Dia das Mães'

Para celebrar o "Dia das Mães" preparamos uma lista com oitro séries na Netflix sobre os desafios, as alegrias e a força das mulheres na marterniadade. Confira:

Workin' Moms

A série segue a vida de quatro mulheres que se apóiam quando tentam conciliar amor, carreira e maternidade. Seja uma crise de identidade, uma ótima oportunidade de trabalho, depressão pós-parto ou uma gravidez inesperada, eles enfrentam tudo com humor.

Never Have I Ever

Após um ano terrível em que perdeu seu pai e o movimento das pernas temporariamente, Devi está decidida: ela quer mudar seu status social e ficar mais popular. No entanto, seus amigos, família e seus próprios sentimentos vão tornar tudo mais difícil.

Great News

Quando a produtora de televisão Katie descobre que sua mãe autoritária foi aceita como estagiária no canal em que trabalha, um pesadelo começa.

The Letdown

Os desafios das mães de primeira viagem que lidam com as alegria e os desafios da maternidade em um grupo de apoio que muda suas vida.

Atypical

Sam é um jovem autista de 18 anos que está em busca de sua própria independência. Nesta jornada, repleta de desafios, mas que rende algumas risadas, ele e sua família aprendem a lidar com as dificuldades da vida e descobrem que o significado de "ser um pessoa normal" não é tão óbvio assim.

Fuller House

Em Fuller House, as aventuras da família Tanner, de Três é Demais, continuam. D.J. Tanner-Fuller perdeu recentemente o marido e precisa cuidar de três filhos – o rebelde adolescente JD (Michael Campion), o neurótico Max e o pequeno Tommy.

Girlmore girls

Lorelai Gilmore e sua filha Rory muitas vezes elas são confundidas como irmãs. Entre o relacionamento de Lorelai com seus pais, a nova escola preparatória de Rory, e os romances nas vidas das duas, há muito drama e muita diversão acontecendo.

Jane, The Virgin

Quando Jane era mais nova, a avó dela a convenceu de duas coisas: telenovelas são a melhor forma de entretenimento, e mulheres devem proteger a virgindade a qualquer custo. Agora, aos 23 anos, a vida de Jane tornou-se tão dramática e complicada quanto as telenovelas que ela sempre amou, após uma série de surpreendentes eventos que fizeram com que ela fizesse, acidentalmente, uma inseminação artificial.