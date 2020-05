5 Smart TVs que valem ouro

Com algumas dá para comprar um carro semi novo. Com outras, dá para trocar todos os eletrodomésticos da casa. E com outras você conseguiria instalar todos os itens necessários para tornar sua casa inteligente. Mas estamos falando apenas de um aparelho: smart tvs que valem ouro. Selecionamos as "topo de linha" das marcas mais vendidas para você conhecer (e quem sabe até comprar). Confira:

1. Smart TV LED 85″ Sony





Só a tela tem 2 metros de largura por 1,62 metro de altura. A profundidade (sem o suporte) é mínima: 7 centímetros. Tem alta definição em HDR ("High Dynamic Range", algo que pode ser traduzido para "grande alcance dinâmico"), Wi-Fi, 3 entradas de USB e 4 de HDMI. Compre a partir de R$ 29.999,90.

2. TV QLED Samsung 75″





Com mais de 33 milhões de pixels, a QLED 8K Q900R oferece nível máximo de detalhes resultando em uma sensação de perfeita realidade nos conteúdos assistidos. O fabricante afirma que QLED analisa um banco de dados com milhões de imagens e aprimora qualquer conteúdo em baixa resolução, transformando-os em qualidade próxima da 8K. Compre a partir de R$ 24.999,90.

3. Smart TV OLED LG 65″

A fabricante afirma que esta é a smart TV mais vendida do mundo. Tem imagem preto puro que traz alta definição do mais escuro ao mais brilhante. É HDR e 4K, processador AI (Inteligência Artificial) e em breve com Alexa Integrada. Compre a partir de R$ 14.999,90.

4. Panasonic Smartv Led 55″

Essa TV já dá para pensar em ter sem estourar o orçamento (ou quase). Imagens tamabém tem brilho constante e preto profundo, graças ao recurso HDR; o laboratório THX de cinema (Hollywood). Você pode ouvir sua músicas na TV, como uma caixa de som Bluetooth, e reproduz a tela dos dispositivos utilizando a mesma rede de internet sem fio para os dois dispositivos. Compre a partir de R$ 5.502,16.

5. Smart TV 4k Philips 70″





Esse é uma modelo mais "básico", com os acessorios padrão das demais (4k, HDR, Netflix e Youtube embutidos), mas com o vantagem de ter uma das maiores telas do mercado. Compre a partir de R$ 5.198,90.