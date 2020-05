5 itens da série Dragon ball para comemorar o Goku Day

Hoje, dia 9 de maio, é celebrado o “#GokuDay”, em homenagem ao personagem de Dragon ball. A data comemorativa é celebrada por conta da sonoridade da pronúncia dos número 5 e 9 em japonês, que podem ser lidos como “Go” e “Ku” – 5/9 = 五(5, go) e 九(9, ku). Originalmente, a série de mangá foi escrita e ilustrada por Toriyama em 1984 com 519 capítulos até 1995. O sucesso foi tanto que Dragon Ball se transformou em desenho, videogame, chegou ao cinema e tem milhares de produtos com sua marca. Para quem curte a série e o personagem Goku, selecionamos alguns itens. Confira:

1. Coleção Completa de Revistas Dragon Ball



Box de mangás com a série Dragon Ball completa em 42 volumes. Dragon Ball é uma série divertida e inovadora que influenciou não apenas os mangás, mas se tornou um fenômeno da cultura pop com seu humor único e ação alucinante. Acompanha pôster exclusivo. Compre a partir de R$ 338,77.

2. Dragon Ball FighterZ – PlayStation 4

Dragon Ball FighterZ foi inspirado no que torna a série DRAGON BALL tão famosa: lutas infinitas e espetaculares entre guerreiros poderosos. Partidas ranqueadas, salas interativas, partidas malucas com até 6 jogadores em rede… Tem para todos os gostos! Compre a partir de R$ 158,90.

3. Jaqueta de Moletom Goku Dragon Ball Masculina

Sinta-se o próprio personagem com essa jaqueta (sem se transformar em cosplay). Fabricado em material confortável ao vestir e macio ao toque. Tecido e acabamento reforçado de ultra qualidade. Modelagem que veste bem no corpo em vários tamanhos. Compre a partir de R$ 147,00.

4. Bermuda Moletom Masculina Anime Goku Dragon Ball Z



Se você pensou em comprar o moletom, então tem que ter essa bermuda também. Com duas opções cor, cinza e preto, é confortável e veste bem seja dentro de casa ou para atividades físicas ao ar livre. Compre a partir de R$ 71,88.

5. Caneca Dragon Ball Z Orange



Café, achocolatado, leite, suco… Todas as suas bebidas preferidas vão ficar bem servidas nessa caneca na cor alaranjada chamativa. Você vai querer ter uma conjunto dessas xícaras para toda a família e amigos. Compre a partir de R$ 34,90.