16 séries sobre mulheres fortes disponíveis na Netflix

A Netflix apresenta uma infinidade de filmes e séries para todas as idades e gostos, mas hoje nos propomos a fazer uma uma lista com um denominador em comum: mulheres fortes que fazem toda a diferença para a trama.

Embora essas mulheres nem sempre sejam protagonistas, a Netflix reúne diversas séries com personagens de mulheres fortes e poderosas.

Confira a nossa lista com 16 séries:

1. Strange Empire

Em 1869, na fronteira de Alberta-Montana, as mulheres lutam para sobreviver e criar suas famílias.

2. Jessica Jones

A maior reivindicação da Marvel sobre o abuso de mulheres e a violência sexual. Jessica Jones é uma heroína que não deixa ninguém manipulá-la.

3. As Telefonistas

A série mostra quatro jovens telefonistas que sonham com uma vida de mais liberdade na Madri de 1928. Suas lutas são políticas, trabalhistas e também sobre violência de gênero.

4. Vikings

A série que conta a história desse povo nórdico possui personagens guerreiras e que mostram os diversos lados do poder feminino.

Reprodução / Giphy

5. House of Cards

Claire Underwood é a chefe da Casa Branca. Uma mulher ambiciosa, calculista e determinada a ganhar seu próprio lugar na história americana.

6. Orange Is The New black

Uma jovem bem sucedida na vida pessoal e no trabalho de repente tem que responder por um crime cometido há uma década. Piper Chapman e suas companheiras demonstram que durante seu tempo na prisão sempre se pode continuar aprendendo.

7. Scandal

Olivia Pope é a melhor para controlar escândalos e opinião pública. Sua obsessão com o presidente casado é um pouco irritante, mas sua capacidade de controlar escândalos é impressionante.

8. Orphan Black

Sarah vai lutar de ponta a ponta para esclarecer sua origem e a de suas irmãs.

Reprodução / Gyfcat

9. How To Get Away With Murder

Este implacável advogada demonstra em cada capítulo que uma mulher com poder pode ser temida por todos.

10. Unbreakable Kimmy Schmidt

A maior força desta mulher é a capacidade de ver o lado bom das coisas, mesmo quando ela ficou presa por 15 anos em uma seita do apocalipse.

11. Stranger Things

Estrelando Winona Ryder como uma mãe desesperada capaz de tudo para encontrar o filho perdido e Eleven, uma menina com superpoderes tão fofa quanto letal.

12. Grace and Frankie

A série gira em torno da elegante e aristocrática Grace e a excêntrica Frankie, que após o divórcio precisa esquecer as desavenças e se reinventar.

Reprodução / cincardoso

13. Gilmore Girls

Uma mãe independente e sua filha superam os desafios quebrando tabus, estereótipos, modelos relacionamento e dando infinitas amostras de união.

14. The Crown

The Crown, a história da Rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido, mostra os desafios encarados pela jovem rainha ao ter que assumir o trono aos 25 anos.

15. Dear White People

Samantha White é uma aluna negra na universidade Winchester, uma escola prestigiosa e predominantemente branca. Ela desempenha um papel especial na luta contra o racismo na instituição.

16. Jane the Virgin

Quando criança, Jane foi instruída por sua avó de que deveria manter sua virgindade a todo o custo até o casamento. Aos 23 anos, Jane engravida por causa de uma inseminação artificial feita por engano. A série é repleta de personagens femininas e os desafios que elas enfrentam.