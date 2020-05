Pesadelo na Cozinha coloca 1ª temporada completa no Youtube

Orgulho da 'profission'. Depois do sucesso do programa Pesadelo na Cozinha na tela da Band e nos canais digitais, o pedido dos fãs foi atendido: a primeira temporada do reality comandado pelo chef Erick Jacquin estará disponível no canal do YouTube nesta sexta-feira, 8.

A partir das 19h, o primeiro episódio vai ao ar. É possível agendar aqui e convidar os amigos para assistir ao mesmo tempo – aproveitando o chat para comentar com os fãs do programa.

Logo a seguir da exibição do primeiro episódio, o público poderá conferir todos os episódios da temporada na íntegra. É a oportunidade maratonar. Será possível assistir quando e onde quiser os desafios de Jacquin em busca de melhorar o serviço de restaurantes que eram verdadeiros desastres.

No Pesadelo na Cozinha, o chef Jacquin atende ao chamado de proprietários de estabelecimentos em crise, que precisam melhorar os serviços, o cardápio ou atrair mais clientes. Entre dicas, receitas e muito trabalho, o chef francês passa por momentos difíceis e muita discussão.

Acesse aqui o canal do Pesadelo na Cozinha no Youtube.