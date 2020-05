‘Eu Nunca…’ é a série mais assistida na última semana; confira o top 10 mundial

A série adolescente Eu Nunca… chegou há pouco tempo na Netflix e já é um sucesso. De acordo com o aplicativo TV Time, o título foi o mais assistido do mundo na última semana. O segundo lugar ficou com Friends e o terceiro, com Brooklyn Nine-Nine.

O relatório semanal de maratona classifica os programas com mais maratonas registradas pelo usuário do app, isto é, quando uma pessoa registra quatro ou mais episódios de um mesmo título assistido em 24 horas.

Veja a lista completa: