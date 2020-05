Aos 78, Bob Dylan anuncia lançamento de álbum inédito

Considerado um dos cantores mais influentes do mundo, o cantor norte-americano Bob Dylan está lançando seu primeiro disco com músicas inéditas, oito anos após seu último trabalho.

De acordo com comunicado publicado no site oficial do artista nesta sexta-feira (8), o álbum duplo "Rough and Rowdy Ways", que conta com 10 canções novas, será lançado em 19 de junho. Dylan também lançou mais uma música, "False Prophet", que deve fazer companhia para as outras duas canções liberadas nas últimas semanas.

O anúncio ocorre após a recente divulgação de duas outras músicas que estarão contidas no disco: "I Contain Multitudes", que é a de abertura do álbum, e "Murder Most Foul", uma canção épica com duração de quase 17 minutos, que, no formato de CD duplo, estará presente como a única faixa em um dos dois discos.

"Rough And Rowdy Ways" é o primeiro álbum inédito de Bob Dylan desde "The Tempest", lançado em 2012.

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2016 por "ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana", Dylan já vendeu mais de 125 milhões de discos em todo o mundo e seu novo álbum é o 39º de estúdio do artista.