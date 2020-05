Prepare-se para a maratona: 5 boas séries da Netflix que já foram finalizadas

Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Alias Grace

No Canadá do séc. XIX, um psiquiatra avalia se uma assassina deve ou não ser perdoada por insanidade. Baseado no galardoado romance de Margaret Atwood.

Manhunt — Unabomber

Com poucas pistas e com a população cada vez mais apavorada, o FBI recruta um novo tipo de especialista em perfis criminais para caçar o notório Unabomber.

River

A mente brilhante do detetive John River o coloca em um lugar complicado entre o mundo dos vivos e o dos mortos.

Shadowhunters — The Mortal Instruments

A vida da jovem Clary Fray muda completamente quando ela descobre fazer parte de uma raça de humanos que caçam demônios e têm sangue de anjo.

Teen Wolf

Após ser mordido por um animal, Scott vira lobisomem e o cara adorado por todas na escola. Só que ele também ganha novos problemas.