4 modelos de headset que funcionam com quase tudo

Para quem mora em família, pandemia de covid-19 e quarentena significam mais tempo em casa dividindo espaço e tarefas com todos. Alguns tem que trabalhar, outras tem que manter a casa organizada, as crianças ficam no computador ou no videogame. Para quem está em home office pode ser difícil se concentrar assim. Se isolar dos barulhos da casa é fundamental. Nós selecionamos quatro headsets que vão te ajudar a ficar concentrado ou tornar a experiência dos games mais divertida. Confira:

1. Razer Headset Kraken X Multi Platform







Como o próprio nome diz este Razer é multiplataforma. Compatível para usar no computador e no videogame. Dá até no celular, mas ele é um pouco grande para isso. Compre a partir de R$ 459,00.

2. CIC Fone De Ouvido Dobrável







Esta opção é sem fio com bluetooth on ear e microfone embutido. Atende ligação, tem cancelamento de ruído, som estéreo e é dobrável para facilitar na hora de levar na mochila ou com você. Suporta celulares, PC e TV. Você ainda pode escolher a cor que mais te agrada. Compre a partir de R$ 129,00.

3. Xiaomi Airdots Redmi Fone Bluetooth Sem Fio







Este modelo é para quem prefere discrição. Se você estiver numa conference call ninguém vai perceber que está de fone de ouvidos. Mesmo quando estiver apenas ouvindo música no seu smartphone ninguém vai notar, a não ser que você diga. O modelo é o mais vendido na sua categoria. Compre a partir de R$ 147,90.

4. HyperX Gaming Headset Cloud Alpha







Os especialistas em e-sports são quase unânimes em afirmar que essa marca é o melhor headset que você pode comprar nessa faixa de preços. Se sua intenção for presentear seu filho ou vai investir para uso próprio em games, escolha esse modelo. Ele é compatível com tudo: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Compre a partir de R$ 669,90.