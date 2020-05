O discurso emocionante de William Bonner que ficará registrado na história

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, conseguiu com poucas palavras transmitir o que praticamente todos os veículos de comunicação sérios, bem com cientistas, gostariam de dizer para a sociedade brasileira. Na última terça-feira (6), o jornalista emocionou todos ao alertar sobre apatia social em relação aos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

“Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido, vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando, porque são números. Um número muito grande de mortes de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque”, afirmou o âncora.

ASSISTA AO VÍDEO: