Nintendo Switch ultrapassa 55 milhões de unidades vendidas; veja principais jogos

A Nintendo divulgou nesta quinta-feira (7) o fechamento do balanço financeiro do último trimestre, que fecha o ano fiscal de 2019 da japonesa. De acordo com a empresa, até o dia 31 de março deste ano, o console Switch vendeu 55,77 milhões de unidades, com 356,24 milhões de cópias de jogos movidos.

O resultado mantém a atual geração da Nintendo na terceira posição entre os videogames de mesa mais vendidos da empresa, encostando no Super Nintendo (61,91 milhões), de 1990, e a meio caminho andado do Wii (101,63 milhões), de 2006.

Considerando que o Switch também é portátil, ainda há um caminho a ser percorrido, ficando atrás do DS (154,02 milhões; 2004), Game Boy (118,69 milhões; 1989), Game Boy Advance (81,51 milhões; 2001) e 3DS (75,77 milhões; 2011).

O balanço também atualiza os dados de vendas dos jogos exclusivos distribuídos pela Nintendo. O título de corrida “Mario Kart 8 Deluxe” continua dominando, chegando a 24,77 milhões de cópias vendidas. Em seguida estão “Super Smash Bros. Ultimate” (18,84 milhões), “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (17.41 milhões), “Super Mario Odyssey” (17,41 milhões) e “Pokémon Sword & Shield” (17,37 milhões).

Único grande lançamento da Nintendo em 2020, “Animal Crossing: New Horizons” ganhou destaque no documento disponibilizado aos acionistas da empresa e público-geral. Nas seis primeiras semanas, o jogo vendeu 13,41 milhões de cópias, mais do que os dois títulos anteriores da franquia venderam desde seus lançamentos.

O jogo, de simulação social, estava previsto para o ano passado, mas atrasou e saiu apenas no dia 20 de março, se tornando um fenômeno em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).