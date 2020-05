Madonna tinha coronavírus, superou e colocou em prática uma decisão fantástica

Madonna anunciou que se recuperou da covid-19 após testar positivo "sete semanas atrás". A cantora de 61 anos adoeceu em Paris, onde teve que cancelar dois shows de sua última turnê.

“Eu estava doente no final da minha turnê em Paris sete semanas atrás, como muitos outros artistas do meu show. Mas, na época, todos acreditávamos estar com gripe. Graças a Deus estamos todos em forma e com boa saúde agora ", disse.

Por outro lado, a artista, que participou da conferência internacional de doadores organizada pela União Europeia, anunciou que doou US $ 1,1 milhão, que será distribuído para novas vacinas (53%), novos medicamentos (26%) e 20% para desenvolvimento de teste.