Atriz e radialista Daisy Lúcidi morre de covid-19 aos 90 anos

A atriz e radialista Daisy Lúcidi, de 90 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (7) no Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com a covid-19 e estava internada na UTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, desde o dia 25 de abril.

Daisy era a dona do programa "Alô, Daisy", que ficou 46 anos no ar na Rádio Nacional. Ela estreou sua primeira peça aos 6 anos de idade e integrou o primeiro grupo de atores da Rádio Globo, em 1944.

Em 1960, estreou como atriz na TV. Participou de novelas da Globo como "Homem Proibido", "Supermanoela", "Bravo" e "Casarão". Em 2007, voltou às telas na novela "Paraíso Tropical" e, em 2013, "Passione". Ela também fez uma participação na série "Tapas e Beijos". A última aparição na emissora foi em 2014, em "Geração Brasil".

Daisy também foi vereadora e deputada estadual pelo Rio de Janeiro durante 18 anos.