5 souvenirs para fãs dos Rolling Stones, no níver de “Satisfaction”

Nas primeiras horas da madrugada de 7 de maio de 1965, Keith Richards compôs o riff de uma das músicas mais famosas da história. No mesmo dia, ele a tocou para Mick Jagger que completou a letra – Keith já tinha criado o verso “I can’t get no satisfaction”. Embora, na época, os Rolling Stones estivesse em sua terceira turnê norte-americana, “Satisfaction” foi a música que iria levá-los ao super estrelato. Quarenta anos depois, a revista Rolling Stone colocou “Satisfaction” no segundo lugar da sua lista de 500 maiores músicas de todos os tempos – a primeira música leva justamente o nome da revista e do grupo "Like A Rolling Stone," de Bob Dylan. Para celebrar o níver dessa composição histórica, selecionamos alguns produtos personalizados para os fãs da banda. Confira:

1. The Rolling Stones – Voodoo Lounge Uncut

A turnê Voodoo Lounge aconteceu entre os anos de 1994 e 1995. Com uma arrecadação bruta estimada em US$ 320 milhões, a turnê figurou, na época, como a mais lucrativa de todos os tempos (superada depois pelo próprio Rolling Stones) e marcada quando o grupo estava no seu auge musical e vocal. Obviamente, a canção "Satisfaction" está incluída no set list do DVD. Compre a partir de R$ 45,00.

2. Camiseta Preta Rolling Stones Logo Língua



É quase certo que não existe outra banda no mundo que tenha um símbolo tão conhecido como os Rolling Stones. A icônica boca com a língua para fora se transformou num ícone da pop art e, além da música que representa, um estilo despojado de vida. Então, que tal ter uma camiseta com ela e deixar que ela fale por você? Compre a partir de R$ 60,99.

3. Máscara Divertida Rolling Stones Adulto



Nesses dias de pandemia do covid-19, as máscaras de proteção para o rosto se tornaram obrigatórias. Mas isso não quer dizer que você vai ficar de cara fechada. Use uma com a língua dos Rolling Stones. Todo mundo vai achar um barato. Compre a partir de R$ 14,99.

4. Studio Albums Vinyl Collection



Se você é fã de verdade pode investir na coleção completa dos álbuns de estúdio da banda em vinil. Na caixa, made in England, estão 15 álbuns do período 1971 a 2016. Para ouvir e exibir. Compre a partir de R$ 3.861,96.

5. The Rolling Stones: A biografia definitiva



Nesta biografia, Christopher Sandford narra o drama que norteou a história dos Rolling Stones, desde sua improvável formação até os episódios mais polêmicos da carreira da banda. O autor entrevistou as pessoas mais próximas dos biografados – familiares (incluindo os pais de Mick), fãs e contemporâneos. Uma abordagem inédita, The Rolling Stones, o livro, analisa como a mistura de talento, oportunismo, sorte, autodestruição, drogas, sexo e outros excessos fizeram dos Stones quem eles são. Compre a partir de R$ 63,59.