Vikings: Criador fala sobre a relação de Ivar e Hvitserk

A aliança de Hvitserk (Marco Ilsø) e Ivar (Alex Høgh Andersen) em “Vikings” é envolvida em assuntos complexos e medo. Inclusive, Hvitserk sempre pensou que poderia ser assassinado pelo irmão despiedado.

No entanto, uma entrevista do criador Michael Hirst, pode ter revelado que esses dois continuarão aliados como nunca. Confira o que ele declarou sobre os irmãos:

“É um relacionamento muito complexo. Hvitserk de alguma maneira nunca realmente entendeu por que ele deixou o navio para se juntar a Ivar. Ele estava perto de Ubbe e de repente mudou de lado e deixou o navio e saiu com Ivar. E ele não sabia ao certo por que fez isso, e acho que Ivar também não entendeu. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer por ele. Então, ele ainda está trabalhando no significado e por que aconteceu. Os vikings estão centrados no destino e que toda escolha é influenciada pelos deuses. Hvitserk, portanto, pergunta por que os deuses lhe disseram para fazer essa escolha. Mas Ivar é uma alma mais calma, quero dizer Ivar mudou, ele recebe Hvitserk com a Rússia e um relacionamento muito caloroso”, explica ao Vikings France.

Prontos para vê-los novamente assumindo o controle?

Reprodução / Giphy

A segunda parte da sexta temporada de “Vikings” ainda não tem data de estreia de confirmada.