Nasa confirma filme em estação espacial com Tom Cruise

Tom Cruise no espaço! O administrador da Nasa, Jim Bridenstine, confirmou a gravação de um filme na Estação Espacial Internacional com a participação do ator.

"A Nasa está animada para trabalhar com Tom Cruise em um filme a bordo da estação espacial! Nós precisamos da mídia popular para inspirar uma nova geração de engenheiros e cientistas para tornar os planos ambiciosos da Nasa realidade!", escreveu Bridenstine em sua conta do Twitter.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Ainda não há informações sobre a sinopse do longa e estúdios envolvidos no projeto. Nesta terça-feira, a revista Deadline informou que Elon Musk, fundador da space X, estaria envolvido na negociação do filme, mas a informação também não foi confirmada.