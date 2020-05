MasterChef faz live no YouTube com desafio entre chefs e caixa misteriosa

Saudades do maior e mais querido reality show gastronômico do País? Saiba que tem novidade boa saindo do forno. Agora, além da reprise de MasterChef Profissionais na tela da Band todas às terças, vai ser possível rever Ana Paula Padrão e os chefs mais amados do Brasil em uma live (com formato inédito!) no canal do programa no YouTube. A estreia é já na próxima quarta-feira, dia 13, às 21h.

Curioso para saber como vai ser? Alerta spoiler: Ana Paula Padrão surpreenderá os chefs com uma caixa misteriosa cheia de ingredientes inusitados, os quais ela mesma escolheu. Cada chef, então, terá que usar a criatividade para criar diferentes pratos e apresentar o resultado, ao vivo, durante a live no canal do Masterchef Brasil no YouTube.

Além do prato final, você poderá acompanhar a entrega da caixa misteriosa e o preparo da receita, que serão gravados e apresentados em VT’s durante a live. E tem mais: ainda será possível dar pitacos ao vivo no resultado dos pratos. Parece que o jogo virou, não é mesmo?

Os chefs e Ana Paula Padrão ainda vão conversar sobre o novo programa, a gastronomia de modo geral e dar dicas de boas soluções na cozinha em tempos de isolamento.

Ah!, e o desafio não acaba na primeira live, não. No episódio da semana seguinte, outro chef recebe a caixa e a disputa começa novamente! Até a apresentadora do programa vai participar da brincadeira, mostrando tudo o que aprendeu durante os anos no comando do reality na Band.

Não se esqueça: a live ‘Caixa Misteriosa, o Desafio dos Chefs’ estreia na quarta-feira, dia 13, às 21h, no canal do MasterChef no YouTube.