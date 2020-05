Lady Gaga anuncia data de lançamento de Chromatica, seu novo álbum

A espera está acabando, little monsters! Lady Gaga acaba de anunciar a data de lançamento oficial de seu mais novo álbum, Chromatica.

Com 16 faixas inéditas, incluindo o single Stupid Love, o disco estreia nas plataformas de streaming e em lojas por todo o mundo em 29 de maio.

Chromatica teve seu lançamento adiado por conta da pandemia de coronavírus. Além do CD em si, a obra virá acompanhada de diversos novos itens na linha de merchandising da cantora, disponíveis em seu site oficial.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4

— Lady Gaga (@ladygaga) May 6, 2020