Band exibe especial de Dia das Mães com o cantor Daniel

Neste domingo (10), às 15h45, a Band exibe com exclusividade na TV aberta um show especial cantor Daniel em comemoração ao Dia das Mães. A apresentação também será transmitida simultaneamente no rádio pelas redes Band FM e Nativa FM.

“Será uma live muito especial. Vamos relembrar canções da minha história desde a época com o querido e saudoso João Paulo. Vamos comemorar juntos esse dia espalhando paz e muito amor”, afirma o cantor.

O público poderá conferir diversos clássicos como “Estou Apaixonado”, “A Loira do Carro Branco”, “Romaria”, “Eu Me Amarrei”, entre muitos outros.

O programa Especial Dia das Mães vai ao ar no domingo (10), às 15h45, na tela da Band com transmissão simultânea no rádio pelas redes Band FM e Nativa FM. A atração será reapresentada no mesmo dia, às 20h30, no Terraviva, canal de agronegócios do Grupo Bandeirantes de Comunicação.