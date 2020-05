5 mimos que fãs da série Friends precisam ter (antes do especial que trará elenco original de volta)

Em 6 de maio de 2004 foi ao ar o capítulo final da sitcom "Friends". Foram 10 temporadas e 236 episódios em torno de um grupo de amigos que vivia no bairro de Greenwich Village, na ilha de Manhattan, na cidade de Nova York. Em 2015, o programa foi eleito pelo site Hollywood Reporter como a melhor série da história da TV americana. Este ano, antes da pandemia, a plataforma de streaming americana HBO Max confirmou que está trabalhando em um especial sobre o seriado e que os seis principais atores – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer – estarão presentes. A conferir. Enquanto isso, se você é fã da série, veja a lista de mimos que vai adorar ter. Confira:

Seis amigos, três homens e três mulheres, enfrentam a vida e os amores em Nova York e adoram passar o tempo livre na cafeteria Central Perk ao som de I'll Be There for You. Pronto. Existe resumo da série Friends melhor do que esse? Aproveite e tenha esse quando minimalista no seu home office. Compre a partir de R$ 69,90.

Funko é a marca de bonecos colecionaveis mais popular do mundo e que tem praticamente todos os personagens que você conseguir se lembrar. Obviamente, a série Friends não poderia ficar de fora. Compre a partir de R$ 313,50.

Não faça as pessoas de capacho. Receba amigos e familiares no clima da sempre divertida série com o tapete de porta Friends – acredite, o tempo de receber visitas vai voltar! Compre a partir de R$ 58,12.

Que tal ter uma caneca com a música tema da série I'll Be There For You e com um saquinho de tecido para viagem? É exatamente isso que tem nesse mimo. Compre a partir de R$ 23,00.

Tem com logo, tem com frase dos personagens, com o nome da música tema, tem para menino e menina. Mostre que você é fã mesmo com a camiseta oficial da série. Compre a partir de R$ 69,90.