Steve Carell vira astronauta em nova série da Netflix; veja trailer

No fim deste mês, chega à plataforma da Netflix o mais recente projeto de Steve Carell, condecorado ator da série The Office, uma das mais assistidas no serviço de streaming.

Em "Space Force", Carell interpreta um piloto de avião que sonha em comandar a Força Aérea, mas, numa reviravolta do destino, acaba virando chefe de uma equipe que deverá viajar até a Lua e dominar totalmente o espaço.

Com co-criação de Greg Daniels e produção executiva de Howard Klein (ambos também de The Office), a série é descrita como "um novo tipo de comédia sobre o ambiente de trabalho, onde os riscos são altos, e as ambições ainda mais".

Também estão no elenco John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome e Ben Schwartz, além de participação especial de Lisa Kudrow (a Phoebe de "Friends", Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake.

"Space Force" estreia em 29 de maio na Netflix. Confira o trailer: