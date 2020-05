Morre Ciro Pessoa, um dos fundadores dos Titãs, de covid-19

O músico e compositor Ciro Pessoa morreu na madrugada desta terça-feira (5), aos 62 anos, vítima da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele também lutava contra um câncer e teria contraído o vírus em uma das idas ao hospital.

Ciro foi um dos fundadores da banda de rock Titãs, em 1982, que começou com nove membros, sendo seis vocalistas. Ele deixou a banda antes do lançamento do primeiro álbum, mas assina a composição de grandes sucessos como “Sonífera Ilha”, “Toda Cor” e “Homem Primata”.

Nas redes sociais, membros remanescentes do Titãs lamentaram a perda do amigo. “Foi dele a idéia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 1980 pra fazermos uma banda de rock. E assim formamos os Titãs”, disse Branco Mello.