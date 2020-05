Saudades do MasterChef? Sucesso culinário está de volta na Band

A Band transmite a partir desta terça-feira, 5, às 22h45, uma edição especial do programa MasterChef Profissionais, que irá fazer o aquecimento para a nova temporada.

Com apresentação de Ana Paula Padrão e avaliação do trio de sucesso, Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça, o programa volta para a tela da Band, trazendo emoção e boa culinária.

Os 14 cozinheiros têm perfis diferentes, mas a experiência em restaurantes ou projetos gastronômicos é comum a todos eles. Todos terão que mostrar aos jurados que possuem qualidades técnicas para seguir na disputa e apenas uma pessoa chegará à vitória.

Conheça cada um dos competidores:

Dário Costa, 32 anos – Santos/SP e Guarujá/SP

Dário é caiçara com orgulho. Santista residente no Guarujá, casado e pai de primeira viagem, diz que o filho é seu amuleto da sorte. É surfista, mergulhador e praticante de caça submarina, seguindo os passos de seu falecido pai, que também era mergulhador.

Dayse Paparoto, 36 anos – Mogi das Cruzes/SP

Dayse é muito espontânea e divertida. Batalhadora, veio de uma família de classe média baixa de Mogi das Cruzes e aos 19 anos mudou-se sozinha pra São Paulo. Trabalhou no restaurante do chef Laurent Suaudeau e no Buffet Fasano, onde diz ter sido a única chef mulher entre 25 chefs homens.

Eliane Carvalho, 58 anos – Cuiabá/MT

A mais madura das participantes é empresária e chef de cozinha formada pela Le Cordon Bleu Paris. Casada e mãe de gêmeas, divide seu tempo entre Cuiabá e São Paulo. Dona do Brie Bistrô, na capital mato-grossense, é adepta da cozinha clássica francesa.

Fádia Cheiato, 29 anos – Americana/SP

De família libanesa, a jovem Fádia vê no MasterChef a oportunidade de dar um salto na carreira. Muito ligada à família, mora com os pais em Americana, interior de São Paulo. É formada pelo Senac Águas de São Pedro, já fez alguns estágios e hoje é dona do restaurante de culinária árabe Sheike.

Fernanda Emerich, 31 anos – Nova Friburgo/RJ

Fernanda é carioca de sotaque forte e cheia de segurança. Tem muitas referências gastronômicas e diz ser apaixonada por viagens: gosta de conhecer a culinária local dos países que visita. De família tradicional, ela teve que bater o pé com o pai para conseguir trabalhar com culinária.

Ivo Lopes, 44 anos – João Alfredo/PE e Rio de Janeiro/RJ

Nosso competidor mais experiente em tempo de profissão. Autodidata, não tem formação profissional, mas com 29 anos no ramo, pode ser considerado um dos mais fortes candidatos. Nasceu no interior do Pernambuco e tem sotaque leve, muito mais carioca que pernambucano.

Izabela Dolabela, 34 anos – Belo Horizonte/MG e Nova Lima/MG

Triatleta, Izabela tem a competição naturalmente dentro de si, mas é o tipo de jogadora calma e centrada em seu objetivo. Formada em Gastronomia, é a cozinheira delicada, adepta da cozinha funcional.

Izadora Dantas, 35 anos – São Paulo/SP

Paulista, fala gesticulando o tempo todo, ri de si mesma, mas é calma na cozinha. É formada em gastronomia e busca referências nas viagens e pesquisas que faz. Trabalhou em um projeto próprio chamado Apartamento 8, em que recebe pessoas em sua casa e cozinha jantares surpresa.

João Lima, 34 anos – São Lourenço da Mata/PE

João é carismático e articulado. Cresceu entre Recife e São Paulo, foi criado praticamente pela avó e tem um apreço muito grande pelo Nordeste. Trabalhou como chef de confeitaria na Pousada do Zé Maria, em Fernando de Noronha (PE), e no Dui, da chef Bel Coelho, em São Paulo, e hoje é professor universitário no SENAC.

Luiz Filipe Jacob, 29 anos – São Roque/SP

Luiz Filipe é um especialista em massas e considera possuir uma vasta experiência. Começou a cozinhar aos 15 anos, depois viajou para Nova York para estudar e fez alguns estágios. Competitivo, ganhou alguns prêmios em desafios culinários. Morou também na Itália e hoje atua como consultor em gestão gastronômica na empresa Orella.

Marcelo Verde, 31 anos – São Paulo/SP

Autocrítico, se cobra muito, é extremamente perfeccionista e detalhista na cozinha. Encara a si mesmo como um artista-cozinheiro. Marcelo vê o prato como uma tela. Começou em um restaurante japonês, trabalhou no Clos de Tapas, depois pelo Kaa, Hotel Unique e, em seguida, foi para Portugal trabalhar no restaurante Belcanto (duas estrelas Michelin).

Priscylla Luswarghi, 31 anos – Araçatuba/SP e São José do Rio Preto/SP

De presença marcante, Priscylla tem alma de menina do interior. É simpática e muito segura quando colocada à prova. Como cozinheira profissional, trabalhou no restaurante italiano L´Osteria por um ano e fez estágio do Dalva e Dito, do chef Alex Atala.

Ricardo Bonomi, 44 anos – Campinas/SP

Bem sucedido, viajado, competitivo e muito sério quando está cozinhando, Ricardo dá a impressão de que não entrou no jogo à toa. É seguro quanto às suas referências e práticas culinárias. Trabalhou por cinco anos no Grupo Fasano (Fasano e Gero), além do Aguzzo Café i Cocina e no DOM à época da inauguração. Hoje é chef e proprietário do restaurante Cevicheria y Los Otros, na capital paulista.

Rodrigo Einsfeld, 39 anos – Rio de Janeiro/RJ

Rodrigo saiu da casa dos pais em Petrópolis (RJ) aos 17 anos pra trabalhar como modelo, depois começou a atuar e aos poucos foi migrando para o mundo da gastronomia. Formou-se na Anhembi Morumbi e especializou-se em Chicago, nos EUA, e há doze anos trabalha profissionalmente como chef. Rodrigo representa as pessoas que vão atrás da intuição. Há seis anos e meio abriu seu próprio restaurante, o Barê, nos Jardins, em sociedade com o ator Malvino Salvador. Já trabalhou no restaurante Stuzzi, da chef Paula Prandin e no Arola Vintetres, de culinária espanhola sofisticada.

O MasterChef Profissionais vai ao ar nesta terça, 5, às 22h45.