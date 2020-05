Manu Gavassi fará sua primeira live musical nesta quinta-feira

Recém-saída do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo onde acabou levando o terceiro lugar, a cantora Manu Gavassi anunciou sua primeira live musical da quarentena. O pequeno show ao vivo, que recebeu o nome "Vinho no Meu Tapete", será transmitido via YouTube, na quinta-feira (7).



Manu cantará os maiores hits da carreira como “Garoto Errado” e “Planos Impossíveis”, além de “áudio de desculpas”, música de seu mais recente EP “Cute But (Still) Psycho.

As doações, principal motivo para realização de lives durante essa quarentena, serão revertidas para o projeto “Fome de Música” que objetiva acabar com a fome no Brasil, por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar e destinar alimentos para quem precisa.

“Estou muito feliz em poder usar a minha música para ajudar quem precisa nesse momento tão delicado que estamos enfrentando", diz Manu.

A ex-BBB começará sua transmissão ao vivo por volta das 19h desta quinta (7), em seu canal oficial do YouTube.