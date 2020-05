Harry Potter: Daniel Radcliffe e outros famosos fazem leitura do primeiro livro da saga

Os fãs de Harry Potter poderão relembrar o início da saga de uma maneira especial. O portal Wizarding World disponibiliza, a partir desta terça-feira (5), uma série de vídeos com a leitura do primeiro livro, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, por convidados especiais.

Para o capítulo de abertura. “O Garoto Que Sobreviveu”, o convidado é mais do que especial: o ator Daniel Radcliffe, responsável por viver o protagonista na franquia de filmes baseadas nos livros. Outros convidados confirmados são a atriz Dakota Fanning e o jogador de futebol David Beckham.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

