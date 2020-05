Band terá reexibição do sucesso Floribella

A Band anunciou, neste domingo, 3, novas incríveis atrações para suas noites, entre elas a reexibição de Floribella. A notícia logo repercutiu na internet e colocou o nome da novela entre os assuntos mais comentados no Twitter.

A reexibição da novela, que foi sucesso de público na tela da Band, acontece 15 anos depois de sua estreia na emissora. A atração vai ao ar em julho e substituirá Ouro Verde, logo após o Jornal da Band.

Após o anúncio, não deu outra nas redes sociais. Em poucos minutos Floribella era um dos assuntos mais comentados no Twitter, com muitos comentários pra lá de empolgados.

band anunciou a reprise de Floribella e eu já estou assim

ISSO NÃO É UM SURTO COLETIVO, FLORIBELLA VAI VOLTAR A SER EXIBIDA NA BAND AAAAAA ESSE MOMENTO É NOSSO

ISSO NÃO É UM SURTO COLETIVO, FLORIBELLA VAI VOLTAR A SER EXIBIDA NA BAND AAAAAA ESSE MOMENTO É NOSSO

Atenção! Floribella será reprisada pela band. Para os estudantes que não conhecem essa obra prima brasileira debate o status social, meios de produção, poder ao povo e revolta dos pobres. 100% de chance de cair na fuvest

Outras atrações

Além de Floribella, novas atrações irão ao ar nas noites da Band. Largados e Pelados estreia no próximo dia 18 de maio e irá ao ar toda segunda-feira à noite. Já as noites de sábado terão Law And Order a partir de 30 de maio e, a partir de 18 de junho, as quintas-feiras terão a exibição de Na Linha de Frente.