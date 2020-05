Criador de 'Rick and Morty' fala sobre 4ª temporada e teorias de fãs

A situação já estava dramática para os fãs de “Rick and Morty”, série de animação favorita do público adulto na atualidade. Apenas alguns episódios do quarto ano foram lançados no fim do ano passado, após hiato de dois anos. Já a segunda parte só estreou domingo (3) nos Estados Unidos e, no Brasil, o quarto ano completo começa a ser exibido neste sábado (8), à 0h30, na faixa Adult Swim (agora na Warner Channel).

Os criadores Dan Harmon (de “Community”) e Justin Roiland (que também empresta a voz aos protagonistas) têm noção da ansiedade dos seguidores das aventuras insólitas do cientista alcoólatra Rick Sanchez e de seu neto adolescente Morty Smith. E prometem menos ‘suspense’ para o futuro próximo da história. Em 2018, a Adult Swim encomendou 70 novos episódios para a dupla – dez fazem parte desta temporada.

Divulgação

Veja abaixo trechos do bate-papo de Dan Harmon com o Metro, feito por telefone em dezembro de 2019:

Sem atrasos a partir de agora

“É seguro dizer que o intervalo entre as temporadas três e quatro será o maior do programa. Havia muita coisa a ser resolvida antes de começarmos [incluindo o novo contrato], mas literalmente escrevemos a quinta enquanto ainda estávamos finalizando a quarta, para nos forçarmos a um cronograma”, afirma Harmon.

Para isso, nessa etapa, a dupla resolveu lidar com o próprio perfeccionismo. “Nos anos 1, 2 e 3 eu estava quase sempre atrasado. Os desenhistas estavam prontos para começar a ‘animar’, mas só liberávamos o roteiro quando estivesse bom o suficiente. Nossa justificativa era: por que começar a desenhar algo que vamos mudar mais tarde?”, lembra o criador.

Como as viagens alucinadas de Rick e Morty se traduzem em uma arte extremamente trabalhosa, os escritores agora entregam as primeiras versões do script de cada episódio. As correções e mudanças na história vão sendo feitas à medida em que ambas as equipes trabalham.

“Foi uma maneira mais tradicional de produzir. Fizemos com que o processo dos artistas não fosse mais tão dependente do roteiro. Isso foi uma grande mudança para mim em termos criativos”, confessa Harmon.

Justin Roiland (esquerda) e Dan Harmon, os criadores da animação para adultos mais popular da atualidade / Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia

Na quarta temporada, Morty finalmente vê Rick com outros olhos

Sem spoilers, mas, nos episódios novos, avô e neto têm uma certa ruptura. E esse é o aspecto preferido de Harmon na quarta temporada. “Rick está um pouco mais isolado. Ele não controla mais a família. Ele está sozinho. Morty ainda parte em aventuras com ele, mas há uma perda de confiança. Eu gosto desse afastamento. É o preço de ser Rick”.

Divulgação

Sala dos roteiristas

Já é notório o início da criação de “Rick and Morty”: os roteiristas apresentaram a ideia para a Adult Swim, braço "crescido" do Cartoon Network, e no mesmo dia roteirizaram a série sentados no chão do escritório. Mas, atualmente, cada um começa a trabalhar sozinho nos episódios. “Justin não gosta muito de escrever o roteiro em conjunto. Ele gosta de me encontrar quando uma boa ideia tem chances de sair do papel. Eu gosto de fazer brainstorms desde o início. Mas, no fim das contas, ele e eu trabalhamos bem próximos na edição dos episódios. Nesse estágio, muitas mudanças ainda podem acontecer”, diz Harmon.

Divulgação

Fã descobriu segredo sobre a história e, desde então, ninguém mais lê fóruns com teorias

Desde o lançamento, em 2013, o universo de “Rick and Morty”, que se divide entre a rotina suburbana de uma família e os universos paralelos a que os protagonistas têm acesso, os fãs se debruçam sobre teorias a respeito dos significados escondidos na trama. Acontece que um deles chutou e acertou o segredo sobre a identidade verdadeira de Rick imaginada pelos roteiristas.

“Nós falamos na sala dos roteiristas: 'Talvez Rick seja na verdade uma criatura que vive no céu'. Nós tivemos essa conversa na sala de roteiristas, mas isso nunca esteve no cânone. Era só uma possibilidade que vislumbramos por um tempo: de revelar, em algum momento, que ele era essa criatura o tempo todo. Mas eu vi que um fã no Reddit adivinhou esse segredo enorme sobre o Rick. Por causa disso, por causa desse nível de impacto que ler as teorias tem, eu acho potencialmente perigoso para o processo criativo e não vejo mais nada disso”, conta.

Divulgação

Planos de longevidade para a série

Os criadores ainda desconversam sobre o fim de "Rick and Morty", que ainda tem outros 60 episódios pela frente a partir do quinto ano.

“Ainda é muito cedo para dizer. Em determinados dias, eu poderia dizer que Rick and Morty pode durar 20 ou 30 temporadas. Nós temos personagens que não envelhecem, bem ao estilo dos Simpsons”, arrisca Roiland.

Harmon também não sabe se o projeto vai tentar seguir os passos da animação de Matt Groening, há 31 anos no ar. "Se fizer sentido, nós continuaremos fazendo."