May the force be with you: 5 itens da saga Star Wars que todo fã precisa ter

"Que a força esteja com vocês". O dia 4 de maio é mundialmente conhecido por ser o Star Wars Day, porque há uma ligação entre a data de hoje e a frase tão famosa na história do cinema. Em inglês, 4 de maio é "May Fourth" e a frase é "May the force be with you". Então se você é fã não pode perder nossas sugestões para lembrar o dia. Confira:

1. Baby Yoda



Inspirado na série The Mandalorian que estreou no Disney+ em 2019, o Baby Yoda tem articulação e acabamento de qualidade – com múltiplos pontos de articulação, os fãs podem criar adoráveis poses com este bebê, o mais fofo da galáxia. Em pré-venda por preço especial. Compre a partir de R$ 109,99.

2. Caneca Star Wars R2D2

Essa caneca em cerâmica traz a reprodução fiel dos desenhos do R2D2, um dos robôs preferidos da série juntamente com C3PO. Para você tomar um café intergalático ou qualquer outra bebida de uma galáxia muito, muito distante. Compre a partir de R$ 34,90.

3. Coleção de Droids



R2D2, BB8 e D0 são alguns dos robôs que aparecem na trilogia mais recente de Star Wars. Esses personagens vão ficar lindos na sua estante e todo mundo vai querer brincar com eles (mas não deixe!). Compre a partir de R$ 169,99.

4. Luminária Sabre De Luz Darth Vader Vermelho



Feitos de plástico injetado com grande nível de detalhes. Tem luz de LED, não precisa trocar, tem grande duração e não esquenta. Sem fio, funciona com pilhas e tem fácil instalação na parede. Mais uma atração irresistível para o seu quarto. Compre a partir de R$ 209,90.

5. Star Wars Jedi: Fallen Order

O jogo Star Wars Jedi: Fallen Order entrega a fantasia de virar um Jedi através de seu inovador sistema de combate com sabres de luz. Uma Nova História Jedi Começa; como um antigo Padawan, agora fugindo do Império, você precisa completar seu treinamento antes que os Inquisidores Imperiais descubram seu plano de reviver a Ordem Jedi. Compre a partir de R$ 189,99.