Kim Kardashian mostra seus dentes de diamantes e demostra que gosta de exagerar no luxo

Kim Kardashian não só usa joias no pescoço, orelhas ou mãos: os dentes também podem usar joias de luxo. Uma conta no Instagram dedicada a Kim Kardashian resgatou um vídeo do influenciador usando luxuosas joias odontológicas: uma peça personalizada com o nome de Kim e feita com diamantes.

Kim Kardashian e seus dentes de diamante Esse visual é comum entre os rappers e há dois na família, Travis Scott, pai da filha de Kylie Jenner e seu próprio marido, Kanye West, que têm seus próprios dentes luxuosos.

Embora esse visual seja extremo e extravagante, Kim está explorando sua faceta como empreendedora com sua marca de lingerie Skims. Nesta quarentena, ela continuou a promover suas coleções recentes que ela modela no Instagram.

Desta vez, em casa, também foi usada para compartilhar com seus quatro filhos e ela reconhece que eles quase sempre estão de pijama.