Estreias da Netflix: quase 20 lançamentos chegam à plataforma nesta semana

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponíveis a partir de segunda-feira (4)

Billions (5ª temporada)

Luccas Neto em — Acampamento de Férias 2

Disponível a partir de terça-feira (5)

Jerry Seinfeld — 23 Hours to Kill

Disponíveis a partir de quarta-feira (6)

Minha História (1ª temporada)

Porto Seguro

Supermães (4ª temporada)

Disponíveis a partir de quinta-feira (7)

PJ Masks — Heróis de Pijama (2ª temporada)

Scissor Seven (2ª temporada)

Disponíveis a partir de sexta-feira (8)

18 Presentes

Chico Bon Bon — O Macaquinho Faz-Tudo

Disque Amiga para Matar (2ª temporada)

O Vazio (2ª temporada)

Restauradores de Rust Valley (2ª temporada)

Restaurantes em Risco (2ª temporada)

The Eddy

Valéria

Disponíveis a partir de sábado (10)