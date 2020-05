Após beber e cometer gafes em live, Eduardo Costa diz querer 'parar carreira'

O cantor Eduardo Costa recebeu muitas críticas por seu comportamento durante transmissão ao vivo junto ao sertanejo Leonardo, realizada na sexta-feira (1).

Costa exagerou na bebida e não segurou a língua durante o show conjunto, soltando diversos palavrões, dando opiniões políticas, e falando até mesmo sobre a pequena Liz, filha da cantora sertaneja Thaeme, da dupla Thaeme & Thiago.

O artista afirmou que queria um filho "tão bonito quanto" a filha de Thaeme, e, para isso, iria "transar pensando no bebê".

Em nova transmissão ao vivo, desta vez sozinho, Eduardo Costa pediu desculpas à colega e disse querer encerrar sua carreira, já que "as pessoas não estão nem aí para sua música".

"Se a Thaeme tiver me vendo, por favor, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é em salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas", afirmou. "Quero pedir perdão para a Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família".

Costa diz "estar muito triste": "quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar".

O sertanejo ainda cancelou outra transmissão ao vivo, programada para o dia 15.