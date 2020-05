8 livros sobre maternidade real que você precisa ler

Ser mãe será o trabalho mais importante que você fará na vida. Quem diz isso é a inglesa Lorraine Thomas, autora de vários best sellers e considerada a "coach de mães" número 1 na Inglaterra. Segundo ela, é precisa tornar essa tarefa tão honrosa (e muitas vezes pesada) em algo também divertido. Mesmo com todos os desafios da mulher moderna, que precisa equilibrar carreira e filhos, dá para fazer da maternidade uma experiência realmente gratificante em todas as etapas do desenvolvimento dos filhos. Selecionamos 8 livros sobre a maternidade real que você precisa ler para ser uma mãe ainda mais feliz e realizada. Confira:

1. A mamãe coach

Você é o modelo número um dos seus filhos e cada dia é uma oportunidade para fazer diferença verdadeira na vida dele. Se seu filho tem dois ou dez anos, ou é “adolescente”, as técnicas de coaching para pais podem aumentar sua confiança e criar habilidades. Uma leitura essencial para mães ocupadas, o livro "A mamãe coach – 10 habilidades essenciais para você ser uma ótima mãe", escrito por Lorraine Thomas, a principal especialista em pais do Reino Unido. Compre a partir de R$ 43,13.

2. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido

Neste livro completo, inteligente e bem trabalhado, a renomada psicoterapeuta Philippa Perry revela o que realmente importa e quais comportamentos evitar – a cartilha essencial para pais. Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano “perfeito”, Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade. Compre a partir de R$ 35,92.

3. Meu filho cresceu e agora?

Passe a adolescência com os adolescentes. Logo na dedicatória, a autora de “Meu filho cresceu e agora?”, a especialista em parenting coaching, Jacqueline Vilela, deixa claro para quem é este livro: aos pais dos adolescentes. E com um recado importante: a adolescência dos nosso filhos (ou das crianças com quem convivemos e que importam para nós) não é como um resfriado que alguém tem e que quando ela se sente mal, sentenciamos apenas com um “vai passar”. É claro que vai passar, como quase tudo nessa vida, mas não precisa ser apenas como um mal estar passageiro ou como algo que desejamos que passe logo. Compre a partir de R$ 39,90.

4. Travessuras de Mãe

Travessuras de mãe consegue misturar delicadeza, dúvidas, bom humor, vontade de acertar, otimismo e muito amor em um texto sobre o prazer e, muitas vezes, a completa loucura que é criar e educar os filhos. Tudo isso só foi possível porque a atriz Denise Fraga viveu na prática todos esses sentimentos diariamente. Compre a partir de R$ 10,00.

5. Os dez hábitos das mães felizes

Este livro é sobre como ser uma mãe feliz. E pode acreditar: uma coisa não está necessariamente ligada à outra.Pediatra e mãe (e bastante experiente nas duas vocações), Meg Meeker conheceu muitas mulheres que perseguiram esse ideal. Várias se decepcionaram. Outras, porém, encontraram o caminho para o contentamento e para a realização. Foi por meio dessas experiências que a autora identificou Os 10 hábitos das mães felizes, atitudes que permitem desfrutar o melhor da maternidade e da vida. Compre a partir de R$ 10,43.

6. Mãe fora da caixa





Ler os textos da Thaís Vilarinho acalenta e fortalece as mulheres, recém mães, para aceitar o meu renascimento. O Mãe Fora da Caixa não é só um livro de relatos de vivências maternas, é também um abraço de cura. Aqui as mães se sentem representadas e acolhidas nos desafios e nas doçuras da maternidade. Compre a partir de R$ 22,99.

7. A maternidade e o encontro com a própria sombra





Após anos dirigindo uma instituição de apoio à família, a psicoterapeuta familiar Laura Gutman trata com profundidade todos os aspectos que envolvem a experiência da gestação. A maternidade e o encontro com a própria sombra é uma leitura valiosa para as mulheres que precisam e desejam entender suas emoções durante essa fase e superar a insegurança, que pode prejudicar a criação de um filho. Gutman, autora de best sellers na Argentina e na Espanha, discorre sobre diversos temas de interesse da gestante ou de quem é mãe há pouco tempo, como a separação física e emocional entre a mulher e o bebê, a depressão pós-parto, os cuidados com o recém-nascido, a sexualidade, a amamentação, as necessidades não correspondidas de mãe e filho, o papel do pai e as influências de uma realidade familiar instável na psique da criança. Compre a partir de R$ 47,90.

8. Mãe





Este é um livro para ler sem pressa, com tempo para sentir, e depois reler quantas vezes for preciso. Quem é mãe irá se identificar com cada palavra. E todo leitor ou leitora aprenderá a amar ainda mais estas criaturas especialistas em operar milagres, "fadas do beijo", como as chama a autora Cris Guerra, capazes de transformar o cotidiano em poesia. Compre a partir de R$ 34,90.